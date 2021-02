In macchina con la droga: fermata e denunciata

CIVITAVECCHIA – Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, durante mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà una 27enne civitavecchiese trovata in possesso di 10 grammi di cocaina e 10 grammi di mannitolo.

La donna che è stata fermata mentre viaggiava, in compagnia del proprio fidanzato, a bordo della propria autovettura ha subito insospettito i poliziotti con il suo atteggiamento.

Pertanto gli agenti hanno approfondito il controllo rinvenendo addosso alla ragazza due involucri contenenti lo stupefacente ed il mannitolo utilizzato solitamente come sostanza da “taglio” per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti la donna veniva denunciata in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio.