In Cattedrale il ricordo delle 22 vittime del Covid alla Rsa Madonna del Rosario

CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri in Cattedrale una cerimonia per ricordare le 22 persone decedute per il Covid presso la RSA Madonna del Rosario. Una cerimonia commovente che hanno voluto i parenti in memoria dei lori cari ai quali, dato il particolare periodo, non è stato possibile dare l’ultimo saluto, essergli vicino nel momento della morte o poter celebrare un vero funerale. Nella tragedia del cluster che si è sviluppato all’interno della struttura, l’improvviso strappo dai parenti, il contagio e la morte in solitudine rappresentano una ferita profonda. La messa è stata celebrata in suffragio delle 22 vittime; di alcuni di loro erano presenti delle foto; poi il lungo elenco dei nomi dalla voce del celebrante. Le famiglie aspettano verità e giustizia.

La morte è la curva della strada

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi

esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Non ha nido la menzogna.

Mai nessuno s’è smarrito.

Tutto è verità e passaggio

Fernando Pessoa