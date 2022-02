Il Presidente della Commissione Difesa Gianluca Rizzo in visita al Ce.Si.Va.

CIVITAVECCHIA – Nella giornata di ieri l’onorevole Gianluca Rizzo, Presidente della IV Commissione Difesa presso la Camera dei Deputati, ha fatto visita al Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito (Ce.Si.Va.).

Accolto al suo arrivo dal Capo di Stato Maggiore del Ce.Si.Va., il colonnello Salvatore Daniele Patanè, l’onorevole, dopo aver salutato nell’ufficio del Comandante la Bandiera d’Istituto e partecipato ad un breve office call, ha incontrato i vari responsabili delle unità organizzative del Centro per approfondire la conoscenza delle attività istituzionali del Ce.Si.Va.

In particolare, il colonnello Patanè ha evidenziato come il Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito rappresenti, in ambito Forza Armata, il principale riferimento per l’applicazione della simulazione addestrativa e del “virtual training”, nell’approntamento dei posti comando, degli staff e delle unità destinate all’impiego in operazioni fuori del territorio nazionale, e messo in risalto, anche l’importante ruolo del Centro nella sperimentazione dei sistemi integrati per l’addestramento terrestre (SIAT), di simulazione e di comando e controllo nel contesto del più ampio programma della Difesa denominato “Forza NEC” (Network Enabled Capability).

L’incontro con i responsabili delle varie unità organizzative si è concluso con la proiezione di un video promozionale sui tesori storico-culturali presenti presso la caserma “Giorgi”, come la biblioteca, il museo storico e le cisterne romane, ed infine appreso le sinergie createsi con l’Università della Tuscia e Perugia e gli istituti scolastici locali.

A seguire, l’onorevole Rizzo ha visitato le infrastrutture della caserma “Giorgi” dedicate alle esercitazioni del Dipartimento Esercitazioni e Simulazione Integrativa Operativa, l’attività si è poi conclusa con la firma dell’Albo d’Onore.