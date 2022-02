Il maltempo spazza la città, paura in Corso Centocelle

CIVITAVECCHIA – Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia a causa del maltempo che sta imperversando sul territorio.

Già dalle prime ore del giorno gli uomini della caserma Bonifazi sono stati impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza di alberi pericolanti, cornicioni ed insegne pubblicitarie. Causa avverse condizioni meteorologiche. Alle ore 10 circa i VVF sono stati allertati dalla Polizia di Stato per delle lastre di marmo distaccate dalla parete di una nota attività commerciale in Corso Centocelle angolo Largo Arditi del Popolo; complice il maltempo in quel momento fortunatamente nessuna persona si è trovata a transitare altrimenti le pesanti lastre di marmo sarebbero rovinate sui pedoni sottostanti, ovviamente con conseguenze significative. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e con l’ausilio dell’autoscala hanno rimosso le parti pericolanti.

Gli interventi sono proseguiti nel pomeriggio quando, in ausilio agli uomini della Bonifazi, è intervenuta anche una squadra da Roma. Le numerose richieste di aiuto spaziavano tra alberi caduti su cavi dell’alta tensione in Zona Casaletto Rosso, tegole divelte in zona Marangone e grondaie pericolanti all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e via Baccelli.