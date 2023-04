Il Generale Buratti in visita alla Guardia di Finanza di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, nella mattinata odierna ha fatto visita al Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia, accompagnato dal Comandante Provinciale Roma, Gen. B. Gavino Putzu.

A riceverlo, presso la caserma “Col. G. Bruzzesi”, storica sede dei Reparti del Corpo presenti nella città portuale, il Comandante del Gruppo, Colonnello Fabrizio Stella.

Il Generale Buratti, dopo aver ricevuto la resa degli onori, ha incontrato gli Ufficiali e una folta rappresentanza di militari del Gruppo e dei reparti dipendenti ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i traguardi sinora ottenuti nei diversi settori d’intervento. Presente anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Successivamente il Comandante Interregionale ha partecipato ad un briefing operativo, tenuto dal Comandante del Gruppo di Civitavecchia, vertente sulle attività del Reparto nei principali obiettivi strategici, sui primari aspetti relativi alla gestione delle risorse umane e logistiche, nonché sulle metodologie e le linee d’azione nelle più significative indagini in corso.

Al termine dell’incontro il Gen. C.A. Bruno Buratti, dopo aver visitato i locali del Reparto, ha salutato i militari e ha formulato agli stessi i suoi più sentiti ringraziamenti per il costante impegno profuso nel contrasto ad ogni forma di illegalità di natura economico-finanziaria.