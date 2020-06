CIVITAVECCHIA – “I cani continuano a sparire nel nulla, da un giorno all’altro”. L’ennesima denuncia, che sa di accorato appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine, arriva da Monica Volpi, che da tempo ha iniziato una personale battaglia per sensibilizzare l’opinione pubblica su un dramma di cui si ha ancora troppa poca contezza. Davvero tante, troppe, le scomparse dei cani in questi ultimi anni a Civitavecchia e nelle zone limitrofe.

“Ho iniziato nel 2018 – racconta Monica – aprendo un gruppo di animali smarriti con pochissimi cani scomparsi allora, tra cui Lobo il cane dei miei genitori, mai più ritrovato; pian piano se ne sono aggiunti altri in questi due anni, sono diventati 15, poi 24, poi 32 e oggi siamo arrivati a 41 cani scomparsi, la maggior parte a Civitavecchia. Di questi 41 cani 30 hanno il microchip e mi fermo qui. Chi è del mestiere sa che è quasi impossibile non ritrovare un cane smarrito con microchip se non c’è sotto qualcosa di poco chiaro e allora eccomi qui ancora a denunciare questa situazione dove nessuno vuol far chiarezza, vuoi perché, trattandosi di cani, per alcuni il problema ha poca importanza, vuoi per la questione delicata nel toccare alcuni ambienti. Tutto può essere ma di certo c’è che i cani continuano a sparire nel nulla, da un giorno all’altro, cani con microchip e per lo più di razza”.

“Mi chiedo: perché tutto ciò non può bastare per suscitare qualche sospetto? Perché tutto ciò non può bastare per far aprire un indagine? Io – conclude Monica Volpi – il mio gruppo e tutti i proprietari dei cani scomparsi siamo a disposizione di chiunque voglia aiutarci per far sì che questa brutta e inspiegabile situazione venga chiarita”.