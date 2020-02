Guasto sulla condotta del Medio Tirreno, disagi idrici fino a stasera

CIVITAVECCHIA – Acea Ato 2 rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte del “Consorzio Acquedotto Medio Tirreno” di un improvviso guasto alla condotta Tuscania Tarquinia, che comporterà una diminuzione di portata al comune di Civitavecchia.

La stessa Acea, tempestivamente al rientro del flusso idrico da parte del CMT (Consorzio Medio Tirreno) provvederà alle manovre per il ripristino delle normali condizioni di esercizio della rete idrica di distribuzione. Di conseguenza fino alle ore 22:00 di oggi 13/02/2020 si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Zona Borgata Aurelia, – Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia – Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea) – Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa) – Zona Area Portuale – Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, fino al completo rientro in servizio delle normali condizioni di fornitura, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento con due autobotti che stazioneranno nelle seguenti vie:

? Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia)

? Via Fontanatetta (Piazzale Santuario Madonna delle Lacrime)

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335, al fine di garantire la corretta tracciatura del servizio nel rispetto della normativa di settore (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito

internet www.gruppo.acea.it.

