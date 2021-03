Good morning Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Il buongiorno a Civitavecchia, anche questa mattina, lo regala il Porto con i suoi colori contrastanti e la sua atmosferica mefistofelica. Scene ormai quotidiane, nonostante presunti “accordi verdi” e ipotetici controlli, che tuttavia non mancano per fortuna di generare ancora indignazione tra i cittadini. Perché i fumi delle navi e l’inquinamento del nostro territorio continuano a rappresentare una cappa mortale per il futuro di Civitavecchia e del comprensorio. E la domanda rimane sempre la stessa: come è possibile che tutto ciò puntualmente accada? Divieti, controlli e sanzioni esistono oppure no?

(foto di Massimo Leonori)