Gioia al Pincio per il benvenuto ai primi nati

CIVITAVECCHIA – Palazzo del Pincio ha ospitato ieri la cerimonia simbolica per il benvenuto della città alla prima bambina e al primo bambino che hanno visto la luce nelle prime ore del 2021. Celebrata in ritardo a causa delle restrizioni del Covid (fin dal 2014 il giorno dedicato è il 21 marzo), finalmente Sindaco, assessori e consiglieri hanno potuto salutare Noah, il primo maschietto, con genitori e parenti (quelli della bambina non hanno potuto presenziare). È la prima volta da quando è stato istituito l’assessorato alla Gentilezza – promotore dell’iniziativa – visto che anche l’inaugurazione dello scorso anno era caduta sotto il lockdown ed era stata celebrata solo con un lancio simbolico di palloncini rosa e azzurri.

L’assessore Cinzia Napoli, oltre a dare il suo benvenuto ai familiari di Noah, ha ricordato le iniziative del suo assessorato, dalla Valigia della Gentilezza alla panchina viola, e ringraziato i bambini delle scuole d’infanzia dei plessi Grimm, Anderson e Ranalli – e con loro la direttrice scolastica prof. Francesca De Luca dell’Istituto comprensivo Civitavecchia 2 – per la realizzazione di un cartellone di benvenuto ai nuovi nati.

Anche il sindaco Tedesco ha voluto ringraziare i presenti, oltre all’assessore Napoli, alla responsabile del Cerimoniale, Loredana Denaro, e agli altri assessori e consiglieri che sedevano sugli scranni del Consiglio intorno alla presidente Emanuela Mari.