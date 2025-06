Furti e danni al mercato di Civitavecchia, Lisi (Cna): “Sicurezza, chiediamo maggiori controlli”

CIVITAVECCHIA – “Siamo fortemente preoccupati per quanto sta accadendo, soprattutto negli ultimi due giorni. In questo momento di particolare difficoltà auspichiamo che vengano intensificati i controlli, per la tranquillità e la sicurezza di tutti”. Furti al mercato di Civitavecchia, il presidente della sede locale della Cna, Vincenzo Lisi, lancia un grido di allarme e un appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine.

“Come Cna – dice Lisi – ci siamo sempre battuti insieme agli operatori del mercato per garantire loro condizioni di lavoro migliori, tanto che la costituzione dell’associazione Amici del mercato di Civitavecchia ha avuto luogo nella nostra sede e su nostro impulso. Abbiamo dunque a cuore la tutela di questo settore”.

Da qui l’appello. “Sappiamo che istituzioni e forze dell’ordine svolgono egregiamente il loro compito – conclude Lisi – ma alla luce dei furti e dei danni subiti dagli operatori chiediamo uno sforzo in più per poter tornare subito a lavorare in condizioni di normalità”