Fuori servizio idrico il 9 e il 13 giugno

CIVITAVECCHIA – Acea Ato 2 comunica che, a causa di lavori di miglioramento del servizio, si renderà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in due diverse date.

Giovedì 9 giugno, per consentire l’installazione di una nuova idrovalvola in via Mario Diottasi, dalle 08:00 alle 17:00 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua ai seguenti indirizzi: Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia; Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa); Zona Area Portuale; vie limitrofe a quelle elencate. Per sopperire agli eventuali disagi, l’Azienda ha disposto lo stazionamento di cinque autobotti presso: via Angelo Molinari angolo via Maurizio Busnego; via Alberto La Rosa angolo via Sandro Ferri; via Aurelia Nord – stazionamento davanti Casa di Riposo Santa Rita; via Aurelia SS1 – davanti Casa di Reclusione Passerini; via delle Vigne – davanti Ernesto Mojoli. La popolazione interessata sarà informata mediante affissione di appositi avvisi e pubblicazione dell’avviso sul sito internet di Acea Ato2.

Lunedì 13 giugno, invece, per consentire l’installazione di una nuova condotta presso il Centro Idrico “Galileo Galilei”, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica. Pertanto, dalle 08:00 alle 22:00 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua ai seguenti indirizzi: piazza Calamatta, corso Centocelle, viale Guido Baccelli, via Rodolfo Morandi, viale Giacomo Matteotti, via Martiri delle Fosse Ardeatine, via Achille Montanucci, via Carlo Calisse, via Aurelia Sud, via Roma, via Isonzo e vie limitrofe a quelle elencate. Per sopperire agli eventuali disagi, l’Azienda ha disposto lo stazionamento di cinque autobotti presso via Roma rotatoria via Isonzo, via Isonzo rotatoria via Prato del Turco (vigili del fuoco), piazza Luigi Calamatta, via Roma rotatoria, viale Guido Baccelli, largo Plebiscito, 1 – fronte McDonald’s.