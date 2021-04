Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

ALLUMIERE – I Carabinieri della Stazione di Allumiere, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno individuato un uomo di 35 anni, con precedenti e già noto ai militari poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre passeggiava lungo una strada della cittadina.

Quando è stato fermato, il 35enne non ha fornito una valida spiegazione che lo giustificasse fuori della sua abitazione a tarda notte, risultando privo di autorizzazioni dell’Autorità Giudiziaria.

A quel punto, i Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma e al termine degli accertamenti è stato arrestato con l’accusa di evasione: successivamente è stato nuovamente portato nel suo domicilio, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del rito direttissimo.