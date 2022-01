Esce di strada con l’auto, ferito ma non in pericolo di vita

CIVITAVECCHIA – E’ finito per fortuna senza conseguenze troppo gravi l‘incidente che ha visto coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi un uomo alla guida della sua Fiat Panda. Per cause ancora in corso di accertamento, mentre viaggiava sulla Litoranea in direzione Tarquinia, poco dopo il bar Mosconi nei pressi di Sant’Agostino, il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo che è uscito di strada finendo in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi, che hanno estratto dal veicolo l’uomo, apparentemente non in pericolo di vita, affidato successivamente al personale del 118. Sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia.