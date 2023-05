Emergenza Emilia Romagna : Protezione Civile Roma Capitale attiva Colonna Mobile verso le zone colpite

ROMA – “L’Anci ha diramato alla Protezione Civile di Roma Capitale la nota di attivazione della Colonna Mobile degli Enti Locali. Il Direttore del Dipartimento, Giuseppe Napolitano, ha messo in preallerta il personale capitolino che compone la colonna mobile in vista dell’adozione, da parte del Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, dell’ordinanza che dispone la mobilitazione.

Roma Capitale coordina, in base agli impegni assunti con Anci e con la Protezione Civile nazionale, l’intervento del personale delle Città Metropolitane, per sostenere la continuità amministrativa di alcuni comuni colpiti dalla sciagura. Nello specifico, la nota di attivazione richiede che siano inviati nei territori colpiti assistenti sociali, funzionari amministrativi, tecnici (geometri e ingegneri) e agenti di Polizia Locale, proprio per sostenere la continuità funzionale dei comuni colpiti, tanto per le azioni ordinarie quanto per il censimento dei danni subiti e la funzionalità dei singoli Centri Operativi Comunali.

Sul versante del soccorso alla popolazione, sull’onda dell’accordo con l’Agenzia Regionale del Lazio, nella Colonna mobile regionale sono in partenza alcune associazioni di volontariato capitoline convenzionate. Anche a queste va il sostegno dei mezzi e degli strumenti di Roma Capitale, al fine di intervenire, anche con l’aiuto materiale dell’aspirazione delle acque e della rimozione del fango, in favore della popolazione gravemente lesa da un cataclisma di proporzioni rilevantissime. Roma Capitale resta quindi anello di snodo fondamentale nel Sistema Protezione Civile, mantenendo un livello trasversale di azione tra istituzioni e volontariato, grande risorsa di questa Città e dell’intera Nazione”.

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale.