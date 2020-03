Ecco il nuovo modulo di autodichiarazione COVID-19 del Ministero dell’interno. Attenzione alle truffe!

Con le direttive del Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus, è lecito uscire di casa solo in casi d’emergenza e avendo prima compilato un apposito modulo – da portare con sé anche quando si esce a piedi dalla propria abitazione – in cui vanno indicate le proprie generalità, gli estremi di un documento di riconoscimento valido e il motivo dello spostamento: per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è previsto anche uno spazio per una breve descrizione della motivazione specifica dello spostamento.

A tale proposito si raccomanda vivissimamente di non ricorrere a portali o applicativi che richiedano la registrazione o comunque l’immissione dei propri dati personali online in quanto è possibile che si tratti di tentativi di utilizzo di dati personali per finalità non lecite o non dichiarate (ad esempio profilazione utenti a scopo di marketing) se non addirittura di veri e propri furti di identità. Molti di questi siti sono già stati oscurati ma diversi altri possono ancora essere operativi.

In data 17 marzo il Ministero dell’interno ha pubblicato sul portale istituzionale il nuovo modello di autodichiarazione che contiene una modifica fondamentale in quanto include, a differenza del precedente, anche l’autocertificazione di non essere sottoposto alla misura di quarantena nonché di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto dei Ministri dell’8 marzo 2020.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

