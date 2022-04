Dramma a Ladispoli: uomo accoltella moglie e figlia e poi tenta di uccidersi, sono tutti gravi

LADISPOLI – Dramma a Ladispoli, in un appartamento in via Milano 37. Un uomo di 50 anni ha infatti accoltellato la moglie 48 anni e la figlia di 17, prima di tentare di togliersi la vita accoltellandosi a sua volta. E’ stata proprio la figlia a dare l’allarme trovando la forza di uscire di casa e chiedere a aiuto ai vicini.

Immediatamente sono giunti sul posto Vigili del Fuoco di Civitavecchia, tre ambulanze della Croce Rossa e Carabinieri, che hanno trovato le tre persone coinvolte stese a terra e gravemente ferite. Tutti e tre sono stati ricoverati in condizioni gravissime.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la coppia si stesse separando e che la tragedia sia stata causata dall’ennesimo sconsiderato gesto di violenza di genere.

Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dell’accaduto, con la Procura di Civitavecchia che ha avviato una indagine per il reato di tentato omicidio.