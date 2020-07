Doppia interruzione del flusso idrico la prossima settimana

CIVITAVECCHIA – Il gestore del servizio Acea Ato 2 ha comunicato due interruzioni del flusso idrico per la prossima settimana.

La prima avverrà dalle ore 20 di martedì 7 luglio alle ore 5.30 di mercoledì 8 luglio, per lavori di manutenzione all’impianto di via Montanucci, con possibilità di bassa pressione idrica o mancanza d’acqua nelle zone di Campo dell’Oro, San Gordiano, via Terme di Triano alta (fino intersezione via dell’Immacolata), via Bandita delle Mortelle, via dei Colli e strade limitrofe. Sarà previsto lo stazionamento di autobotti presso via Morandi (zona Uliveto) e via Papacchini (San Gordiano).

La seconda interruzione del flusso idrico avverrà dalle ore 20 di giovedì 9 luglio alle ore 8 di venerdì 10 luglio per manutenzioni all’impianto di San Liborio, con possibilità di bassa pressione idrica o mancanza d’acqua nelle zone di via Don Milani, via Terme di Traiano, via Orsini, via Flavioni, via A. Garibaldi, via Villotti, via Bassi, via La Malfa, via Guttuso, via Alfieri, via Cantù, via Leopardi, via Monti, via Belvedere, via Adriana, via delle Molacce, via Costanza, via Meli, via Barbarani, via Belli, via Berlinguer, via Pellico, via La Marmora, via Montanucci e strade limitrofe. Due autobotti stazioneranno presso l’ospedale San Paolo per tutta la durata del servizio.

Ancora Acea Ato 2 ha comunicato che in entrambi i casi per effettive necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere via fax al numero 06.57994116. ulteriori informazioni al numero verde 800.130.335.