Decoro in centro storico: al via la pulizia di corso Marconi

CIVITAVECCHIA – Pulizie straordinarie in corso. In particolare a corso Marconi, dove pavimentazione ed arresi abbisognavano di una urgente ed approfondita opera in tal senso. Su indicazione del delegato del sindaco al decoro urbano del centro storico, Diego Peraino, gli uffici comunali hanno provveduto a indicare alle squadre di Csp le zone da ripulire.

Come spiega il delegato Peraino: “La mia attività da delegato del sindaco, che ringrazio per la fiducia che mi ha concesso, è iniziata simbolicamente da una via centrale e piena di attività del centro. Un segnale quindi di vicinanza per i cittadini e per una categoria che sta vivendo un anno difficile. Oltre alla pulizia vera e propria di corso Marconi, operata attraverso idropulitrici e macchine specifiche, è stata anche effettuata una derattizzazione in alcune zone del centro, su segnalazione dei cittadini. Colgo l’occasione per sottolineare l’attenzione dimostrata dagli assessori e dai loro uffici, che si sono dimostrati davvero celeri nell’intervento”.