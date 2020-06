Danneggiate le attrezzature del CRC, danni per migliaia di euro

CIVITAVECCHIA – Trattori danneggiati per decine di migliaia di euro e tanta rabbia dentro. Nei giorni scorsi al Moretti della Marta qualcuno ha messo zucchero e sale all’interno dei serbatoi dei trattori del CRC Rugby Civitavecchia. La scoperta però è avvenuta solo oggi, fra la delusione e lo sconcerto di tutto il gruppo biancorosso. A cominciare dal presidente Andrea D’Angelo che mastica amaro: “Dopo anni di investimenti al campo sportivo Moretti Della Marta per il bene del rugby ed indirettamente anche dell’atletica per tutte le opere di ristrutturazione fatte nell’impianto a spese del CRC Rugby Civitavecchia, trovi decine di migliaia di euro di attrezzatura danneggiata da parte di soggetti invidiosi e cattivi, ripresi da telecamere nascoste messe a tutela delle attrezzature e che ti fanno pensare che in questa città neanche la passione può essere assecondata”. Un gesto che lascia il segno: “Sinceramente sono molto amareggiato – aggiunge D’Angelo – certe cose ti fanno passare la voglia di continuare ad investire nello sport”.

