Dal 4 maggio riparte il Tpl: le nuove norme per la sicurezza

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici comunica a tutti gli utenti del trasporto pubblico urbano di linea che a far data dal 4 maggio 2020, ai sensi del DPCM del 27 aprile 2020, sono state introdotte le seguenti norme a tutela degli utenti del TPL:

? Distanza di almeno un metro tra gli utenti che accedono a bordo, limitando anche la possibilità di utilizzo dei posti a sedere (alcuni sedili saranno inutilizzabili e contrassegnati da appositi avvisi);

? I bus vengono igienizzati e sanificati con cadenza quotidiana e le relative operazioni sono riportate su apposito registro;

? Tutti gli utenti, oltre ad avere un valido titolo di viaggio, hanno l’obbligo di salire sul bus esclusivamente con naso e bocca coperti da mascherina, anche in stoffa, o altro idoneo dispositivo;

? La salita e la discesa degli utenti andrà effettuata possibilmente utilizzando porte diverse, per separare i flussi o, in ogni caso, garantire i flussi separati per evitare contatto tra chi sale e ci scende, utilizzando idonei tempi di attesa alla fermata;

“La collaborazione di ciascun utente – si legge in una nota di CSP – sarà preziosa per gestire al meglio questa fase di emergenza nazionale, garantendo la regolarità continuità di un servizio pubblico essenziale con la tutela della salute di tutta l’utenza e del personale dipendente”.