“Cuori & Motori”, il 20 luglio screening cardiologico gratuito

CIVITAVECCHIA – Il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore Deborah Zacchei invitano cittadini e turisti a usufruire dell’opportunità concessa dalla Capitaneria di Porto: in occasione del suo 158° anniversario, infatti, giovedì 20 luglio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,00 sarà possibile effettuare uno screening cardiologico gratuito a bordo di una nave della Guardia costiera nella banchina Cialdi al porto di Civitavecchia, per la tappa della manifestazione “Cuori & Motori”, campagna nazionale medico-sociale di prevenzione delle malattie del cuore promossa dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari. Prenotazioni su cuoriemotori@libero.it