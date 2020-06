Cumulo di rifiuti vicino all’Aquafelix, Fare Verde: “Ancora nessun intervento”

CIVITAVECCHIA – Nessun intervento di bonifica su via Terme di Traiano, in prossimità del Casale Altavilla, dopo la denuncia di rifiuti abbandonati in strada da parte di Fare Verde lo scorso 24 maggio. E così l’associazione ambientalista torna alla carica e, soprattutto in vista dell’avvio di stagione nell’impianto dell’Aquafelix, sollecita nuovamente un intervento di Civitavecchia Servizi Pubblici “al fine di rimuovere l’immondizia giacente che rappresenta un’immagine negativa della città di fronte ai frequentatori locali e non del parco Aquafelix”.

