Coronavirus: 11 nuovi casi a Civitavecchia

Il bollettino della Asl Roma 4 parla di 16 nuovi casi positivi oggi. Di questi 11 sono nuovi casi confermati positivi su Civitavecchia, 4 a Sacrofano e 1 nuovo positivo a Manziana.

Deceduto anche un uomo di 94 anni a Civitavecchia. Risultano 247 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I numeri della Regione Lazio indicano 724 persone positive totali al Covid-19, 77 in più di ieri. Di questi 232 sono in isolamento domiciliare, 374 ricoverati non in terapia intensiva e 44 sono ricoverati in terapia intensiva. 32 le persone decedute nella regione Lazio.