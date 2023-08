Coppia di anziani investita a S. Marinella: lei muore, lui è grave

SANTA MARINELLA – Tragico investimento ieri sera a Santa Marinella. Poco dopo le 20:00, all’altezza del civico 80 sul lungomare Marconi, nella zona antistante le palafitte, un’anziana donna alla guida di una Volkswagen Polo ha investito una coppia di anziani. Ad avere la peggio è stata la donna, deceduta sul colpo. Il dottore presente sull’automedica giunta sul posto ne ha infatti constatato la morte e per lei non c’è stato nulla d fare. L’uomo invece, apparso subito in gravi condizioni, è trasportato urgentemente in ospedale dal personale del 118 in codice Rosso. La conducente dell’autovettura è in stato confusionale, affidata alle cure del personale del 118. I Vigili del fuoco di Civitavecchia, giunti sul posto contemporaneamente ai Carabinieri che stanno lavorando per rimettere insieme la dinamica dell’accaduto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed i veicoli. Dopo l’impatto la macchina ha finito la sua corsa colpendo una vettura ed un motoveicolo parcheggiato dal lato opposto le palafitte.