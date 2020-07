Controlli nel fine settimana: un arresto e tre denunce dei Carabinieri

LADISPOLI – Non conosce sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. Nel week-end appena trascorso è stato effettuato un servizio straordinario di controllo in tutto il territorio di competenza della Stazione Carabinieri di Ladispoli, volta a garantire una sana “movida” al rispetto delle attuali normative sulla prevenzione alla diffusione del Covid-19.

Durante le varie attività, dove sono stati impiegati militari anche dalle Stazioni Carabinieri limitrofe, ha portato all’arresto di una persona ed alla denuncia in stato di libertà di altre tre, mentre un giovane è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i militari, nel corso del servizio, hanno individuato un uomo il quale, all’esito del controllo, è risultato gravato da un ordine di carcerazione per numerosi reati contro la persona ed il patrimonio. Lo stesso è stato immediatamente bloccato e accompagnato in caserma ed al termine degli accertamenti è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Roma.

E’ stato denunciato in stato di libertà un giovane di Ladispoli, poiché sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 39 grammi di marijuana. Stessa sorte per un giovane di Cerveteri, trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti sono stati entrambi denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stato altresì denunciato in stato di libertà un giovane di Cerveteri per il reato di possesso ingiustificato di armi. Il ragazzo, durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, detenuto senza alcuna autorizzazione. La sostanza stupefacente e il coltello rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

