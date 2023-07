Consulta dei Giovani, soddisfazione da parte di Fratelli d’Italia

CIVITAVECCHIA – “Da Coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia esprimo soddisfazione e mi congratulo con Manuel Gregori, da oggi Presidente della Consulta dei Giovani di Civitavecchia, e con tutti i ragazzi che compongono questo organismo, che rappresenterà per ciascuno di loro una palestra, un momento di formazione e crescita come cittadini attivi e futura classe dirigente della Nazione. Un plauso alla nostra amministrazione comunale per aver promosso questa importante attività, concreta dimostrazione di attenzione, sensibilità e fiducia nei confronti dei giovani.

Sono particolarmente soddisfatto per la elezione di Manuel Gregori, perché è esponente di Fratelli d’Italia insieme ad Alessandro Alario ed Alessandro Maria Panizza , rispettivamente responsabile cittadino di Gioventù Nazionale e di Azione Studentesca, componenti della consulta (Alario eletto componente dell’organo esecutivo della Consulta). Altri giovani iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia e di altre forze di centrodestra sono stati eletti componenti della consulta e ne rappresentano nettamente la maggioranza. Dopo gli ottimi risultati delle elezioni studentesche oggi il centrodestra conferma di essere maggioritario a livello giovanile.

Manuel Gregori sarà certamente un ottimo presidente e sarà presidente di tutti, rappresentando però saldamente i nostri valori, come ribadito nel discorso di insediamento in cui ha illustrato le linee programmatiche della sua presidenza.

Auguro buon lavoro a tutti i ragazzi e mi congratulo con tutti loro, che sono espressione di tutti i movimenti giovanili e di tutte le idee e sensibilità politiche, con l’auspicio che ciascuno di loro attraverso questa esperienza possa ulteriormente maturare l’amore per la nostra Nazione, la difesa della legalità, l’importanza del rispetto delle istituzioni e lo spirito di appartenenza alla nostra comunità, attraverso un civile e leale confronto ed apprezzando sempre il valore essenziale del pluralismo e della partecipazione attiva alla vita politica, perché queste sono le fondamenta della nostra civiltà ed il vero baluardo della libertà.

Forza ragazzi, siete il nostro futuro!”

Paolo Iarlori – Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia