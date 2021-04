Colpisce il vicino con il guinzaglio del cane e gli spruzza dello spray urticante: denunciato dalla Polizia

CIVITAVECCHIA – Gli agenti delle volanti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno denunciato in stato di libertà un italiano, di 52 anni, per lesioni aggravate ai danni di un uomo, di 66 anni, di origini partenopee ma residente in città.

La pattuglia è intervenuta nei pressi del parco Antonelli per una segnalazione, giunta al 113, di una violenta lite tra due persone. Sul posto i poliziotti hanno trovato due uomini, il 52enne con in mano il guinzaglio del cane con cui poco prima aveva colpito la vittima al collo ed il 66enne con i segni dello spray urticante al peperoncino sul volto e le ferite al collo.

Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la bomboletta di spray urticante, spruzzata poco prima sul volto della vittima, abbandonata sul marciapiede dove era avvenuta l’aggressione.

Gli investigatori, dopo aver ascoltato i due uomini che hanno confermato quanto accaduto, aggiungendo che tra loro ci sono vecchi e continui dissapori legati a problemi di vicinato, hanno denunciato il 52enne in stato di libertà per le lesioni, aggravate dall’uso dello spray urticante, procurate al 66enne che è dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso.