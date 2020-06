Code all’ambulatorio di via Etruria: ma si può attendere solo in piedi

CIVITAVECCHIA – Lunghe code in questi giorni presso l’ambulatorio di via Etruria. Le indispensabili misure di sicurezza adottate per fronteggiare l’emergenza Covid rendono infatti impossibile il normale afflusso all’interno della struttura, con gli utenti obbligati ad attendere all’esterno il loro turno di ingresso. Nessuna soluzione è stata pensata però per garantire una attesa non troppo faticosa, soprattutto per le persone anziane, non essendoci alcun luogo per sedersi o, come nella giornata di oggi, ripararsi. Le persone, infatti, non possono fare altro che mettersi in coda ed aspettare, oppure cercare una soluzione improvvisata tra un muretto e una macchina in sosta per evitare di restare troppo a lungo in piedi. Magari una soluzione più consona, fin quando durerà l’emergenza Covid, sarebbe opportuno adottarla, magari sfruttando l’area del cortile dell’ambulatorio.

