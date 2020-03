Cisterna si ribalta in Porto, grossa perdita d’olio

CIVITAVECCHIA – Altro incidente nell’area portuale nella serata di ieri. Un autoarticolato che trasportava olio vegetale si è ribaltato su una fiancata per cause ancora in fase d’accertamento. L’incidente è avvenuto in corrispondenza della rotonda situata nei pressi del varco nord. Coinvolti un trattore è di proprietà dell’impresa servizi portuali di Civitavecchia CILP e una cisterna della ditta Kortimed. Il conducente, di nazionalità italiana, è rimasto illeso ma intriso d’olio ed è stato comunque trasportato per precauzione presso l’ospedale S.Paolo per gli accertamenti del caso. Tutto il carico, 33 ql circa di olio, ha invaso la sede stradale per cui è stata interdetta la viabilità lungo il tratto di strada interessato dall’evento. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area.

Su disposizione dell’Autorità Portuale, l’aspirazione del liquido e la bonifica dell’area è stata effettuata dalla società Tecnomate di Civitavecchia, mentre il ribaltamento del veicolo è stato effettuato questa mattina sotto il presidio degli stessi Vigili del Fuoco. Sul posto Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e CILP.

