Cinquantenne si toglie la vita a Boccelle

CIVITAVECCHIA – Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 8.30 gli uomini della Bonifazi si sono recati in via dei Platani per mettere in sicurezza un palo dell’illuminazione pubblica ed un cartello stradale, divelti a seguito di incidente.

Successivamente sono stati allertati a Tolfa, via dell’industria 12, per un incendio di un quadro elettrico. Arrivati sul posto hanno velocemente estinto le fiamme e avvertito l’Enel per mettere in sicurezza l’area. Nel contempo la sala operativa dei Vvf ha chiamato la squadra 17A per muovere velocemente verso via delle Boccelle a Civitavecchia, per soccorso a persona. Arrivati sul posto hanno subìto guadagnato l’ingresso nell’appartamento ma purtroppo di fronte si sono trovati una tristissima situazione: un cinquantenne di nazionalità italiana si è infatti tolto la vita e al personale sanitario del 118 non è rimasto che constatare la morte dell’uomo; sul posto anche i Carabinieri e la Polizia per i rilievi del caso.

Infine nel pomeriggio, verso le ore 15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Berlinguer, sul terreno antistante l’ospedale, per un incendio di sterpaglie. Il fuoco ha interessato anche un canneto. A causa del terreno impervio si è reso necessario l’utilizzo del veicolo 4×4 e dei moduli della Protezione civile di Civitavecchia. Andati bruciati circa due ettari di sterpaglie.