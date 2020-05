Cimiteri aperti oggi, no domani

CIVITAVECCHIA – Lunga fila questa mattina fuori i cancelli del cimitero Nuovo per i cittadini che aspettavano l’apertura dopo settimane di chiusura dovuta all’emergenza Covid. A livello nazionale l’apertura dei cimiteri era prevista per oggi, lunedì 4 maggio, come confermato anche da un video postato dal Sindaco Ernesto Tedesco su Facebook il giorno 30 Aprile. Disposizioni riprese anche dagli organi di stampa al fine di informare tutta la popolazione; anche chi, con i social network, ha poca dimestichezza.

Questa mattina, però, i cittadini fuori dai due camposanti hanno trovato i cancelli chiusi. Nessun avviso ufficiale da parte del sindaco alla cittadinanza se non un messaggio di ieri sera alle 22:00 sulla pagina Emergenze Civitavecchia, sempre su Facebook, che non può essere considerato di certo il canale ufficiale per trasmettere informazioni ai cittadini, anche in considerazione del fatto che non tutti lo consultano. Proprio per questo nessun giornale ha riportato la notizia dello slittamento dell’apertura dei cimiteri cittadini alla giornata di domani 5 Maggio.

Il comunicato ufficiale, pervenuto dall’ufficio stampa del Sindaco è arrivato solo oggi, in tarda mattinata, annunciando l’apertura dei cimiteri per domani. Perchè questo cambio di disposizioni senza avviso alla cittadinanza? Forse qualcuno si è dimenticato di comunicare a CSP, che ha la gestione dei cimiteri, di aprire le due strutture?

Sono stati certamente giorni convulsi per la maggioranza tra spaccature e delibere, ma i cittadini, che da settimane aspettavano di poter rendere nuovamente omaggio ai propri defunti, sono stati mandati in confusione, in barba peraltro alle disposizioni che vietano assembramenti.