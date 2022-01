Cerimonia all’anagrafe: Sophie Bennet riceve la cittadinanza italiana

CIVITAVECCHIA – «In occasione del conferimento della cittadinanza italiana, do un caloroso benvenuto a Sophie Bennet, che con la sua attività imprenditoriale ha aperto Civitavecchia al mondo, aprendo al contempo il suo cuore all’Italia», così il sindaco Ernesto Tedesco durante la piccola cerimonia all’Ufficio Anagrafe, per il giuramento come cittadina italiana della fondatrice della scuola di lingue “Bennet Languages”, punto di riferimento del territorio da più di vent’anni.

«Abito a Civitavecchia dal 1996» ha detto Sophie Bennet, «questa città mi ha accolta, mi ha dato un’opportunità importante e io mi sento parte integrante di questa comunità».