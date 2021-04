Bevono al tavolo sul Lungomare, sanzionati 7 giovani e il titolare

CIVITAVECCHIA – Commerciante di Santa Marinella arrestato dalla Polizia di Stato per essere stato trovato in possesso di circa 150 grammi di cocaina. L’arresto di A.B. – queste le iniziali del pusher – è stato eseguito dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di droga. Gli investigatori sono arrivati all’uomo, con precedenti di polizia relativi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’attività info-investigativa, rinvenendo, in un contenitore ermetico sotterrato nel giardino della sua villa, lo stupefacente ed un bilancino di precisione.

Nella serata di domenica, invece, gli agenti delle volanti del commissariato di viale della Vittoria, intervenuti in viale Guido Baccelli su segnalazione al 113 di alcuni cittadini, hanno arrestato un 30enne, cittadino francese che, dopo aver danneggiato alcuni veicoli parcheggiati sul viale, ha aggredito con calci e pugni i poliziotti intervenuti, ferendoli. Per bloccare il giovane è stato necessario l’intervento di un’altra volante. Anche in commissariato il giovane ha continuato con il suo comportamento ostile ed aggressivo tanto che i poliziotti hanno richiesto l’intervento del personale medico del 118. Al termine degli accertamenti di rito F. A. G. – queste le iniziali del 30enne – è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono inoltre proseguiti durante questo ultimo fine settimana in zona arancione i servizi di controllo del territorio che hanno visto impegnati gli agenti del commissariato, delle Sezioni Operative della Questura di Roma, del Reparto Mobile, i militari della Compagnia Guardia di Finanza di Civitavecchia e gli Agenti della Polizia Locale: controllate oltre 400 persone, 180 veicoli, 9 esercizi commerciali e 41 soggetti sottoposti a misure di prevenzione; sono state elevate 7 sanzioni amministrative a due gruppi di giovani intenti a consumare bevande sui tavoli di un locale del lungomare di Civitavecchia. Sanzionato anche il titolare dell’esercizio commerciale.