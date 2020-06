Autocisterna si ribalta sull’Aurelia, gravemente ferito l’autista

CIVITAVECCHIA Intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intorno alle 11:45, presso la Statale Aurelia, direzione Grosseto, sulla rampa di immissione alla bretella a seguito di un incidente stradale. Un autoarticolato cisterna, carico di residui di prodotti industriali non pericolosi, è uscito fuori strada ribaltandosi sulla fiancata. Il conducente, un uomo sulla cinquantina, di nazionalità italiana, è stato trasportato in elisoccorso presso un ospedale della Capitale. I VVF sono tutt’ora sul posto, per garantire la sicurezza del sito, essendovi anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio. Non vi è stato ttutavia alcun svernamento di sostanza in ambiente.

