Auto in fiamme in viale Baccelli, tanta paura ma nessun ferito

CIVITAVECCHIA – Momenti di paura questa mattina, verso le ore 09.30, in viale Guido Baccelli, all’altezza del civico 169 dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio auto. Una donna alla guida della sua Lancia Y, accorgendosi delle fiamme che uscivano dal vano motore, ha subito accostato e abbandonato il veicolo. I Vvf di Civitavecchia, tempestivamente intervenuti, hanno estinto l’incendio evitando la propagazione dello stesso alle macchine vicine. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia.