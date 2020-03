Attenzione ai falsi volantini del Ministero dell’Interno

CIVITAVECCHIA – La Polizia informa i cittadini che nei giorni scorsi sono stati rinvenuti, in varie zone d’Italia, alcuni volantini, stampati su carta intestata “Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, riportanti il logo della Repubblica Italiana.

Quanto riportato su detti volantini è DA RITENERSI FALSO ED INGANNEVOLE per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare, soprattutto laddove “vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare domicilio di residenza.

