Anziano finisce fuori strada con l’auto

CIVITAVECCHIA – Brutto incidente questa mattina, intorno alle ore 09:15, quando un’autovettura guidata da una persona anziana è finita rovinosamente fuori strada. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 4C, litoranea, direzione Tarquinia. Precisamente un chilometro dopo il bar Mosconi. Allertati da passanti, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono immediatamente giunti sul posto e, valutando velocemente la situazione, visto il posizionamento precario della macchina, hanno stabilizzato la vettura ed estricato in sicurezza l’ottantottenne italiano dalle lamiere, affidandolo alle cure del personale sanitario arrivato in indirizzo. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto è sopraggiunta anche la Polizia Locale di Tarquinia.