Ambulatorio di via Etruria, posizionati sedie e gazebo per gli utenti in attesa

CIVITAVECCHIA – Una piacevole sorpresa per gli utenti che questa mattina si sono recati presso l’ambulatorio Asl di via Etruria. Dopo le nostre segnalazioni dei giorni scorsi, infatti, l’azienda sanitaria ha provveduto al posizionamento di due gazebo e alcune sedie nel cortile della palazzina per consentire un’attesa meno faticosa alle tante persone che ogni giorno si recano all’ambulatorio e che, causa le misure di sicurezza dettate dall’emergenza Coronavirus, sono costrette ad attendere il loro turno all’esterno della struttura. Soprattutto per donne e anziani, la lunga attesa in piedi si rivelava disagevole; per motivo per cui, raccogliendo le istanze di alcuni cittadini, la nostra redazione aveva sollecitato una soluzione più dignitosa e confortevole a cui oggi la Asl Roma 4 ha celermente provveduto.

