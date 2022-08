Albero minaccia di cadere sull’Aurelia, statale chiusa e intervento dei Vigili del Fuoco

SANTA MARINELLA – Un intervento delicato quello che ha impegnato da ieri pomeriggio all’alba di stamattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia a Santa Marinella, all’altezza del civico 452 sulla via Aurelia, per mettere in sicurezza un albero che minacciava di cadere sulla trafficata statale. Gli uomini della caserma Bonifazi, giunti sul posto con la 17A e autoscala AS17, hanno proceduto con un’opera di alleggerimento dell’arbusto in modo da scongiurare il pericolo imminente di caduta. Sul posto è giunto un agronomo privato che ha constatato lo stato dei fatti. Chiusa per motivi di sicurezza la Statale, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere l’arbusto, con le operazioni che si sono concluse stamattina intorno alle 4, consentendo subito dopo la riapertura della viabilità. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale che si sono occupati della gestione del traffico.