Al Punto Informativo Turistico sbarca il Totem interattivo multimediale di Ops Group

CIVITAVECCHIA – Taglio del nastro venerdì mattina presso al Punto Informativo Turistico di Viale Garibaldi per l’inaugurazione del Totem interattivo multimediale di Ops Group. Il modernissimo computer disponibile all’uso pubblico si trova accanto al PIT, ed ha un monitor da 55 pollici touchscreen che permetterà a cittadini e turisti di accedere ad informazioni e servizi, eventi comunali, guide, mappe, trasporti etc.

Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Civitavecchia, Avv. Ernesto Tedesco, il presidente di CSP, Avv. Fabrizio Lungarini, il membro del CdA, Avv. Matteo Mormino, il vicesindaco Avv. Manuel Magliani, l’assessore Emanuela Di Paolo, il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari ed il direttore generale di CSP Srl, dott. Daniele Pistola.

Hanno inoltre preso parte la presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, il direttore generale della Asl Roma F, dottoressa Cristina Matranga, il dottor Mattias Francini in rappresentanza della OPS GROUP e diversi esponenti delle forze dell’ordine e della cultura cittadina.

Nell’occasione è avvenuta anche la premiazione dei vincitori del concorso fotografico Photo Contest “Civitavecchia città d’incanto”, promosso da CSP e Comune di Civitavecchia. Ecco i vincitori del concorso:

1’ classificato Dario Baghini per l’opera “Forte Michelangelo”;

2’ classificato Giordano Cozzi per l’opera “Il Pescatore”;

3’ classificato Luca Seidenari per l’opera “Le Terme”;

4’ classificato Simone Cervarelli per l’opera “La Processione”.

Le menzioni speciali sono andate a Giuseppino Scotti per l’opera “Il Porto – Torre del Lazzaretto” ed a Dario Baghini per l’opera “Le Terme”.