“Aiutateci a riportarli a casa”: appello per 32 cani scomparsi

CIVITAVECCHIA – “Aiutateci a riportarli a casa”. Questo lo struggente appello lanciato dal gruppo facebook “Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni” che, per sensibilizzare l’opinione pubblica, ha voluto stampare un grande manifesto, affisso in questi giorni in prossimità del Terminal croceristi e che resterà visibile fino al 6 gennaio, in cui sono stampati i volti dei 32 cani finora scomparsi in questi ultimi mesi nel nostro comprensorio.

“Spero con questa iniziativa di attirare l’attenzione di tutti, di far conoscere questa tristissima realtà e di ricevere aiuto da chi può darci una mano nella loro ricerca – spiega l’amministratrice del gruppo, Monica Volpi – Ora però chiedo a tutti voi che state leggendo questo post di aiutarmi a diffondere questo progetto anche su facebook, quindi, se passate davanti al manifesto, scattate una foto e pubblicatela sul vostro profilo. In questo modo darete una speranza ai proprietari di ritrovare i loro amati cani. Grazie a tutti della vostra collaborazione e sostegno”.

Link evento: https://facebook.com/events/978986045817069/?ti=cl