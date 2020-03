CIVITAVECCHIA – Aggressione a un agente penitenziario nel pomeriggio di ieri presso il Carcere di Borgata Aurelia. A denunciarlo è il sindacato Fns Cisl Lazio, che esprime vicinanza all’agente.

“Con prontezza il personale è riuscito a far entrare i detenuti in cella e a mettere in sicurezza la sezione – afferma il segretario regionale Massimo Costantino – Anche in questa situazione il personale ha dimostrato grande responsabilità e abnegazione, riportando la sicurezza all’interno del carcere”.