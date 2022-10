Abbandono di rifiuti: beccato dai Vigili in borghese, 600 euro di multa

CIVITAVECCHIA – È stato colto in flagrante mentre abbandonava rifiuti ai lati della strada. Per questo un cittadino è finito nei guai, individuato e identificato da una pattuglia di agenti della Polizia locale, in servizio senza insegne proprio per scongiurare fenomeni di scarico abusivo.

Il fatto è avvenuto poche ore fa in una strada della Zona industriale, area purtroppo spesso interessata da simili episodi. Fermato, al cittadino è stato elevato un verbale con una contravvenzione di circa 600 euro.

Il Sindaco Ernesto Tedesco e il Vicesindaco Manuel Magliani, che hanno sollecitato servizi in borghese al comandante Ivano Berti per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti, si sono complimentati con il corpo e ricordano che, oltre a tali servizi, restano in piedi anche altre misure, tra cui le foto trappole, che hanno già permesso l’individuazione di altri trasgressori.