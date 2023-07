4° Memorial Federica Palomba: emozioni, sorrisi e tanta generosità

CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno sui campi del Beach Arena si è svolto il memorial Federica Palomba, giunto alla sua quarta edizione. Con la collaborazione della Onlus “I Bambini nel Deserto”, i proventi del torneo serviranno a realizzare un pozzo artesiano che fornirà acqua ad una scuola in costruzione per 200 bambine e bambini di un campo profughi di guerra in Burkina Faso. In questa tre giorni tante emozioni, tanti sorrisi, tanto fair play, tanta generosità. 23 le squadre, con più di cento partecipanti, che si sono date appuntamento alla Marina di Civitavecchia, con l’obiettivo di aiutare chi è meno fortunato di noi, divertendosi. I tanti partecipanti, tutti in canotta rossa con il logo Farfalla, hanno dato luogo ad una bella kermesse sportiva molto apprezzata dai presenti ed anche dai passanti e dai turisti che si sono fermati a seguire le partite. Come sempre Federica è riuscita a riunirci sotto il suo nome. Una folla che cresce di anno in anno e che quest’anno si è arricchita e si arricchirà di fiocchi rosa e celesti (soprattutto celesti) e di nuove famiglie che si sono formate. Già dagli ottavi di finale le partite hanno alzato notevolmente il livello di gioco con semifinali, finale e finalina entusiasmanti. Ha vinto il torneo la squadra “Ringo Team”, seconda classificata “Patato Squad”, terza classificata “Ndo Cojo Cojo”, miglior giocatrice Arianna Di Gennaro, miglior giocatore Lorenzo Brunelli, miglior senior Andrea Cernicchiaro, migliore giovane Matteo Saia, premio simbolico per il miglior outfit è andato ai “Pampers”. Ancora una volta non possiamo che ringraziare i civitavecchiesi per il gran cuore con cui hanno aderito al memorial ed in particolare: in primis, il “Beach Arena” per l’utilizzo dei campi e per la consueta disponibilità che va ben oltre qualsiasi aspettativa e che, ogni anno, ci lascia senza parole; l’istituto di istruzione superiore Stendhal e il professore Fabio De Siati per la stampa delle canotte con il gruppo di “stampatori”; per le sponsorizzazioni: la dottoressa Donatella Palomba, Marco e Ludovica Dalla Longa, Flavio Benedetti del ristorante “80fame” e Matteo Pignanelli della cicchetteria “8.0 meltingpot culinario”, il “Beach Tennis” di Civitavecchia, il ristorante “La Toscana”, Patrizia Manunza, in memoria del nipote Andrea Puddu, Anna Surbera e quanti nell’anonimato hanno voluto lasciare un contributo; e ancora, per i premi “Angolo 88” e il negozio “Gustoso di Fredditalia”; l’istituto di istruzione superiore Marconi per essere sempre presente con numerose squadre; i fotografi Ludovica Mojoli ed Enrico Paravani; la cartolibreria “Corradina” per tutti i servizi di stampa e il materiale fornito; “Balloon” per i palloncini; le farmacie di San Liborio e di Campo dell’Oro per gli integratori di sali minerali; le mamme degli amici di Fede per le torte salate e dolci del venerdì e del sabato sera; per il pranzo del sabato Giampaolo Galletta con il “Pam City”, la pizzeria “La Ternana” e la pizzeria “Senza Pensieri” e il ristorante “Lo Stuzzichino”; il ristorante “Dolce e Salato” per le deliziose ciambellette della colazione della domenica; per il pranzo della domenica i ristoranti “Il Bivio del Lord” e “La Taverna dell’Olmo”; per la pizzata di domenica sera le pizzerie “Il Ghetto”, “Tutto Ok”, “Villa Rosy”, “Pizza ‘le”, “Bistrot e Pizza a Volontà”, “Il Cantuccio” e “Red Carpet”; ed infine la pasticceria “Millenium” per il buonissimo e bellissimo dolce finale; allo staff (Roberta Barbàra, Giulia Demichelis, Fabio Marconi, Thomas Paolini, Ilaria Zonta, Antonella Schioppa e Cristina Nocchi con il preziosissimo aiuto di Pamela Cherubini e Christian Trombetta); infine ma non ultimi un ringraziamento a tutti i partecipanti, ai giocatori, agli arbitri soprattutto a Roberta e Ilaria, ai parenti e amici che hanno aderito alla manifestazione e agli amici di sempre, anche e soprattutto quelli venuti da lontano come Eleonora, Tommy e Vito, perché credono che Federica possa continuare a vivere anche facendo del bene per gli altri oltre che nei loro cuori