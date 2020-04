La Croce Rossa e la Protezione Civile consegnano pesce fresco ai bisognosi grazie a Civita Ittica

CIVITAVECCHIA – In questo momento di emergenza, l’impegno e gli sforzi della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile in collaborazione con il Comune di Civitavecchia si stanno concentrando particolarmente nell’area sociale. “L’obiettivo è di non abbandonare le persone in stato di povertà alimentare che, in questo momento in cui il lavoro è completamente fermo, stanno vivendo un peggioramento della loro condizione” dice il presidente della Croce Rossa di Civitavecchia, Roberto Petteruti. Per questo gli sforzi si sono triplicati e, agli ordinari pacchi alimentari, sono stati aggiunti alimenti freschi per sostenere le famiglie.

Giovedì 2 aprile è stata effettuata una distribuzione straordinaria, i Volontari hanno raggiunto 210 famiglie alle quali sono state consegnati viveri a lunga conservazione ma anche prodotti freschi, Infatti insieme a frutta e verdura, è stato consegnato anche pesce fresco (spigole ed orate). I 600 kg di pesce sono stati donati dall’allevamento Civita Ittica Srl. Petteruti: “La cosa ci rende molto orgogliosi: generalmente nei pacchi alimentari si prediligono gli alimenti a lunga conservazione, di conseguenza le proteine sono limitate a legumi e tonno/carne in scatola. Queste donazioni ci permettono di garantire ai bisognosi una dieta varia e nutriente.”

Tutto questo è possibile grazie ai rapporti consolidati con le aziende del territorio che, nel momento del bisogno, vogliono dare il loro contributo.

