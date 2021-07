Un “Laboratorio LINKEDIN” con Porta Futuro Lazio

CIVITAVECCHIA – Porta Futuro Lazio organizza per il mese di luglio nella sede di Civitavecchia il corso di formazione “Laboratorio LINKEDIN”, in programma giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 9:30 alle 13:30.

LinkedIn è la rete professionale web più grande al mondo con più di 225 milioni di membri in oltre 200 Paesi. Questo strumento mette in relazione fra loro portatori di competenze e facilita sinergie e collaborazioni anche interdisciplinari. I partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio informatico esperienziale che ha l’obiettivo di offrire una panoramica dettagliata del funzionamento di LinkedIn e degli strumenti per utilizzarlo al meglio.

Dopo aver costruito il proprio profilo, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere tutte le funzionalità del social, mettere in atto adeguate strategie per massimizzarne il potenziale e sviluppare una “cassetta degli attrezzi” mirata all’individuazione di opportunità lavorative in linea con il proprio profilo

professionale. Verranno inoltre mostrate le tecniche per fare rete e partecipare attività ai gruppi di interesse.

Contenuti:

linkedin: funzioni e potenzialità

come redigere un profilo efficace

la costruzione della rete: i gruppi

il galateo dei social network

Posti disponibili: 6

Per prenotarsi seguire il seguente link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=ac9245bd-2e2a-4d91-a341-08ef7813d2d5