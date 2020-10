Programma Natura: al via Piccoli Naturalisti Crescono

FIUMICINO – Partirà il prossimo 7 novembre “Piccoli Naturalisti Crescono” il corso di guida naturalistica per bambini tra gli 8 e i 12 anni, ideato e organizzato da Programma Natura. Un momento importante di formazione per bambini e ragazzi della Città di Fiumicino e non solo. Gli incontri, in questo momento di emergenza sanitaria, saranno realizzati mediante didattica a distanza, mentre sono previste tre uscite sul campo a primavera 2021. Docente degli incontri sarà Riccardo Di Giuseppe, Naturalista ed esperto in Didattica Ambientale, che spiega: “Questo è solo un primo passo di un progetto molto più ampio ‘Passeggiare nel Territorio’ che vede impegnate tante realtà con un unico obiettivo, investire sugli studenti delle scuole di vario ordine e grado della Città di Fiumicino; lo scopo è quello di formare un gruppo di ‘Piccole Guide’ con il compito di scoprire le aree di interesse naturalistico e storico-culturale del territorio attraverso attività esperienziali e uscite sul campo. A primavera 2021 i ragazzi guideranno le proprie famiglie alla scoperta delle bellezze della Riserva Litorale Romano su un sito individuato, illustrandone le peculiarità naturalistiche, storiche e culturali”.

Programma:

PRIMO INCONTRO – Sabato 7 novembre dalle 15:00 alle 16.30

La Riserva Naturale Statale Litorale Romano

SECONDO INCONTRO – Sabato 21 novembre dalle 15:00 alle 16.30

Le piante e la vegetazione mediterranea

TERZO INCONTRO – Sabato 5 dicembre dalle 10:30 alle 12.00

Gli animali della Riserva Litorale Romano

QUARTO INCONTRO – Sabato 19 dicembre dalle 10:30 alle 12.00

Storia e cultura del Litorale Romano

Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti. Gli incontri saranno svolti mediante didattica a distanza