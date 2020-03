Porta Futuro Lazio Civitavecchia: due nuovi corsi gratuiti a marzo

CIVITAVECCHIA – Nuovi corsi di formazione gratuiti organizzati da Porta Futuro Lazio Civitavecchia. Due gli appuntamento in programma a marzo nella sede di via Dalmazia 28.

Business Planning: il percorso per trasformare un’idea in impresa

mercoledì 18/03/2020 dalle 10:00 alle 16:30

Il percorso formativo mira a trasferire ai partecipanti tecniche e metodi per la definizione di un progetto imprenditoriale e la stesura di un Business Plan. Mira inoltra a favorire l’utilizzo di forme di autovalutazione delle idee di impresa per porre l’aspirante imprenditore come primo valutatore di sé stesso.

Il workshop formativo è organizzato secondo uno schema logico che ripercorre gli step necessari per la costruzione di un business plan. La definizione di un modello di business credibile, innovativo e competitivo rappresenta un drivers di crescita fondamentale per la nascita e l’affermazione di una nuova start up.

Il percorso è articolato secondo la seguente struttura:

-Introduzione: Presentazione dei partecipanti e delle potenziali idee di impresa. Analisi delle criticità/paure ex ante

-Il Business Plan in un processo di self empowerment. Come si costruisce un piano di impresa. Il ruolo delle domande ed i processi di autovalutazione

-Fase di Laboratorio – dall’idea al progetto di impresa. Per la redazione di una ipotesi di business plan si verificherà l’opportunità di utilizzare il format di qualche strumento agevolativo concretamente attivabile

-Presentazione e valutazione di ipotesi di business plan elaborati. Al termine del percorso, i partecipanti presenteranno le proprie idee progettuali. In tale occasione sarà simulato un percorso di valutazione ed un’attività di confronto e feedback sulla fattibilità delle singole proposte progettuali.

Per prenotarsi ecco il link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=f433ca34-6b3d-4666-a077-36b8f46a9cd3

Inglese per meetings

martedì 24/03/2020 dalle 10:00 alle 15:00

Il seminario alternerà fasi di lezione frontale a esercitazioni pratiche sia di gruppo che individuali, e role-play.

Il percorso è articolato secondo la seguente struttura:

-Accoglienza dei partecipanti

-Comprensione della lettura: revisione dell’etichetta da seguire nei meetings, brevi dialoghi e attività di scrittura

-Attività per i meetings iniziali e per le riunioni di follow-up, risposte appropriate, riunioni più grandi

-Comprensione della lettura e dell’ascolto – chiarimento del linguaggio da usare

-Verbali e registrazioni / punti dell’ordine del giorno per le riunioni

-Comprensione ed ascolto in classe di video e audio per le riunioni in inglese

-Linguaggio di negoziazione ed attività di negoziazione in inglese, incluse attività di comprensione dell’ascolto

-Revisione delle strutture condizionali e del linguaggio negoziale chiave comunemente usato nelle riunioni e nelle trattative

-Attività di comprensione dell’ascolto: incontri e trattative in diversi contesti culturali

-Attività di incontro interculturale – Role-play

Per prenotarsi ecco il link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=ecb0e82c-fec9-4d64-aa27-66e7c41a397c