L’8 novembre parte il progetto “WE Civitavecchia – Innovazioni sostenibili”

CIVITAVECCHIA – L’8 novembre prossimo, alle ore 16, si svolgerà la prima giornata del progetto WE Civitavecchia – Innovazioni sostenibili, un ciclo di webinar per insegnanti e leader di comunità avviato dall’Ufficio Scuola dell’Amministrazione comunale per gli istituti scolastici superiori in partnership con Enel.

«Ogni comunità che guarda al futuro con il desiderio di un vero sviluppo sostenibile» si legge sul documento di presentazione, «deve investire sulla formazione di agenti critici di cambiamento per pianificare, progettare, governare, intervenire nel disegno della città che verrà a partire da ora. Per questo Civitavecchia ha scelto di abbracciare un progetto di ricerca-azione di educazione alla cittadinanza globale: un laboratorio sperimentale di ascolto, interazione, dialoghi progettuali tra scuola, istituzioni e altre agenzie del territorio per la definizione di un team di persone formate e pronte a essere gli agenti del cambiamento di cui la città ha bisogno».

I successivi webinar si svolgeranno il 17 e il 29 novembre e il 15 dicembre; poi, da fine gennaio a marzo 2022 il progetto WE-Civitavecchia continuerà con quattro esercitazioni pratiche di sviluppo sostenibile, per concludersi con un evento aperto alla cittadinanza entro il mese di marzo.

Ai partecipanti al Corso verrà rilasciata, a cura dell’UCIIM Lazio, la Certificazione delle competenze, valida ai fini della formazione docente ai sensi della D.M. 170 del 2016

INFO E CONTATTI | SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCHOOL mail: info@sustainabledevelopmentschool.it www.progettowe.it/CIVITAVECCHIA.