“Fatti la sciarpa”: Corso di tessitura a mano al Museo della Civiltà Contadina di Anguillara

ANGUILLARA – Imparare le tecniche della tessitura a mano. L’Associazione Culturale Sabate, che opera dal 1992 per la rivalutazione della tradizione, è lieta di annunciare l’avvio del corso “Fatti la sciarpa”. Una opportunità da non perdere per avvicinarsi all’affascinante mondo della tessitura, del fatto a mano, secondo procedure tramandate da persona a persona. Il corso, articolato in quattro appuntamenti il giovedì, è organizzato in collaborazione con Manifatturerranti. Roberta Denni accompagnerà i partecipanti nella realizzazione di un proprio manufatto e non solo. Si sta valutando inoltre l’opportunità di proporre il corso anche il venerdì mattina nella stessa sede.

Ognuno avrà a uso esclusivo per tutta la durata del corso un telaio a pettine liccio. Tutti i materiali verranno forniti. Il corso che si terrà nelle giornate del presso il Museo Contadino e della Cultura Popolare “Augusto Montori” e verrà anticipato da un breve seminario antropologico-esperienziale sulle tecniche di tessitura a mano di presentazione in programma sabato 17 ottobre alle 11 presso il Museo.

Nel corso dell’incontro di presentazione i partecipanti potranno inoltre mettere le mani su telaio, filarello, fuso ed altri utensili impiegati nella manifattura a mano di tessuti.

“Per la prima volta – commenta un esponente dell’Associazione Culturale Sabate – grazie alla collaborazione di una professionista del settore siamo in grado di proporre sul territorio del lago di Bracciano un corso che riscopre una manifattura antica e che racchiude in sé grandi prospettive perché consentendo la realizzazione di tessuti fatti a mano, una produzione che va progressivamente scomparendo e che invece, anche come organizzazione che guarda alla riproposta di una civiltà contadina, ci sentiamo in dovere di trasmettere, certi che la tutela della memoria storica sia un valore per tutti”.